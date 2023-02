Türk Hava Yolları (THY) fevralın 5-i və 6-da İstanbul Hava Limanından uçuşu nəzərdə tutulan ümumilikdə 238 reysi ləğv edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadnə xəbər verir ki, bu tarixlərdə güclü qar yağması gözlənilir.

