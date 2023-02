Azərbaycanda daha bir dəhşətli yol qəzası baş verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, videoda ağır tonnajlı yük maşınlarının toqquşduğu əks olunub.

Hadisə magistral yollardan birində baş verib. Qəza yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

Yaralanan və xəsarət alanlar barədə heç bir məlumat verilməyib. Görüntülər ətrafdan keçən sakinlər tərəfindən lentə alınıb.

