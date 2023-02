Müğənni Səidə Sultan açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi digər insanların fikrinin onun üçün maraqlı olmadığını qeyd edib.

Bu haqda o, “MTV maqazin”ə müsahibəsində deyib.

Dərin sinə dekolteli, qırmızı libası ilə kamera qarşısına keçən ifaçı bu fikirləri səsləndirib:

“Qoy danışsınlar, kef elə, bacı (gülür). Hamıya fikir versək, çürüyüb ölərik”.

