Kipr Respublikasında bazar günü yerli vaxtla saat 07:00-da prezident seçkilərində səsvermə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə 1113, xaricdə isə daha 35 seçki məntəqəsi açılıb. Səsvermə Kipr vaxtı ilə saat 18:00-a qədər davam edəcək, bundan sonra "exit-poll"un ilk nəticələri, iki-üç saat sonra isə seçkilərin ilkin, daha sonra isə yekun nəticələri elan olunacaq.

Seçkilərdə 14 namizəd mübarizə aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.