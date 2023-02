Azərbaycanda kərə yağının qiyməti bahalaşdı - VİDEO

Marketlərdə kərə yağının qiyməti xeyli bahalaşıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, 3-4 ay bundan əvvəllə müqayisədə qiymətlər 2 manata kimi artıb. Satıcılar qiymətin məhsulu istehsal və ixrac edən şirkətdən asılı olaraq bahalaşdığını bildirir. Həmin şirkətlərin müəyyən etdiyi qiymətlərə əlavələr edilir və məhsul satışa çıxarılır.

İqtisadçı Eyyub Kərimli isə hesab edir ki, hazırkı artım süni amillərin təsiri altında yaranıb. Çünki bir müddətdir ki, dünya bazarında kərə yağı və ümumilikdə süd məhsulları 1-2 faiz ucuzlaşıb.

