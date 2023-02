“Türkiyədən sonra bu ölkələr NATO-dan çıxacaq”: ABŞ-ı çökdürəcək ssenari

“ABŞ NATO-dan öz strateji maraqları üçün və birqütblü dünya nizamını qorumaq üçün istifadə edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Aydınlık” qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, NATO-nun genişlənməsi ABŞ-ın dünya hegemonluğu qurmasına xidmət edir.

“Bu, dünyada sülh üçün təhlükədir. Türkiyənin NATO-dan çıxması NATO-nun parçalanmasının başlanğıcı olacaq. ABŞ-ın təzyiqi və qorxusundan sarsılan bir çox Avropa ölkəsi də NATO-dan çıxacaq. Avropa xalqları buna hazırdır”.

Qəzet Türkiyə hökumətindəki mənbəyə istinadən bildirir ki, Ukraynada münaqişənin davam etməsinin səbəbi də ABŞ-dır. İddia edilir ki, Ukraynada sülh əldə edilməsi üçün fürsət olub. Lakin ABŞ buna mane olub.

