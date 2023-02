"Qardaş Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbərləri dərin hüznlə qarşıladıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-dən bildirilib.

"Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır", - paylaşımda qeyd edilib.

