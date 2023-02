"Qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tviter hesabında yazıb.

"Güclü zəlzələdə xəsarət alanlara Allahdan rəhmət diləyir, xəsarət alanlara isə tezliklə şəfa diləyirik", - paylaşımda bildirilib.

