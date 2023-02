Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı məlumat yayıb.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla saat 05:17-də Qaziantep, Adana, Diyarbakır və ətraf şəhərlərdə güclü dağıntılarla və insan təlafatı ilə müşahidə olunan , maqnitudası Mw=7.8 olan zəlzələ qeydə alınıb.

Qeyd edilib ki, zəlzələnin maqnitudası 7.8, dərinliyi 10 km olub.

