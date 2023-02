Türkiyənin zəlzələ baş verən bölgələrində həlak olan və yaralananlar barədə Azərbaycan vətəndaşlarının olması barədə heç bir məlumat daxil olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib.

XİN rəsmisi hazırda araşdırmaların davam etdirildiyini söyləyib.

