4 nəfərin pulu dələduzluqla ələ keçirildi

Bakıda 4 nəfərin pulunu dələduzluqla ələ keçirən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, daxil olan müraciətlər əsasında Səbail RPİ-nin 9-cu Polis Bölməsində aparılan araşdırmalarla 2018-2021-ci illər ərzində Bakı şəhər sakini olan 3 nəfərin 9.300, 14.800 və 8.400 manat pullarının dələduzluq yolu ilə talanması məlum olub.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Xətai Əlizadə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onun Bakı şəhər sakini olan daha bir nəfəri aldadaraq 14.000 manatını talaması da müəyyən olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

