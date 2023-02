"O, Azərbaycanın ən əxlaqsız xanımı olacaq" - Elnarə Abdullayeva

"Plastik əməliyyatlara qarşı deyiləm amma hər şey qədərində olmalıdır. İnsanlara gülüş gətirən əməliyyatlar edirlər. Sən özünü necə güldürə bilərsən? Özlərini "klon" gününə salıb ortaya çıxırlar. Bir bax özünə gör sən nə gündəsən? Əlbəttə, hamı da gülür. Hamı da buna qarşıdır ki, ay bədbəxt bir bax gör nə gündəsən ay anan ölsün".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva "Düzünə qalsa" verilişində deyib. Kişi-qadın münasibətlərindən danışan müğənni xəyanətdən də söz açıb:

"Qadın nə etməlidir ki, kişi ona xəyanət etməsin? Qadın o qədər səmimi, mehriban olacaq ki! Kişi bir neçə dəfə getdi, gəzdi gəldi, evə gələndə qadın o qədər mehriban olacaq ki və kişi evə bağlanacaq. Dəfələrlə demişəm, gedən kişini heç kim saxlaya bilməz! Qadın kişi ilə oturub danışmalıdır. Mən həyat yoldaşım Elxana dedim ki, mən möhkəm qadınam, hamını çox istəyirəm amma özümü lap çox. Kimisə sayan deyiləm. İstəyir milyonu olsun, xeyri yoxdur o kişinin! Onu başa saldım ki, gedərsən gəzərsən amma onu bil, sənin 2 övladın var. Qızımıza mən tərbiyə verə bilərəm bu heç. Amma sənin edə biləcəyin pis əməl yolumuza çıxar. Deyir döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını. Evinə gələcək xanım Azərbaycanın ən əxlaqsız xanımı olacaq! Özünü düzəltməsən, birdən səhv edərsən a! Həyat bumeranqdır, nə atacaqsan, o da sənə qayıdacaq. Xahişim odur ki, özünü düz apar. Mən səndən ötrü mətəl deyiləm. Sən yoxsan deyə, mən yaşamaram fikri yoxdur. Niyə yaşamaram, elə yaşayaram ki?! Mən dözümlü xanımam. Valideyn elə hərəkət etməlidir ki, etdiyi pis əməllər övladının yoluna çıxmasın! Bu həyatın elə şillələri var".

Ətraflı videoda:

