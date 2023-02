Türkiyədə bu gün səhər saatlarında baş verən zəlzələ nəticəsində AK Partiya Adıyaman millət vəkili Yakup Taşın da dağıntılar altında qaldığı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqqda onun rəsmi sosial media hesabında paylaşılan məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, Kahramanmaraşda 7,4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində hazırda bir çox dağılmış binalarda axtarış və xilasetmə işləri sürətlə davam edir.

