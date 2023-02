Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə 7,4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 284 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət səbəbindən Türkiyədəki futbol liqasınını oyunları dayandırılıb.

Matçların yenidən nə vaxt keçiriləcəyi hələki məlum deyil.

