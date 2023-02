UEFA Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələ ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qurumun və Avropa futbol ictimaiyyətinin Türkiyə və Suriya xalqının, həmçinin hadisədən zərər çəkənlərin yanında olduğu vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.