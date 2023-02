Dəyən ziyanın və itkilərin müəyyən edilməsi istiqamətində səylərimizi davam etdiririk.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli müdafiə naziri Hulusi Akar açıqlama verib.



"Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, 3 şəhidimiz və yaralımız var".

Məlumat üçün qeyd edək ki, fevralın 6-da səhər saatlarında Türkiyədə 7.4 bal gücündə zəlzələ olub. Nəticədə 284 nəfər ölüb, 2 323 nəfər yaralanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.