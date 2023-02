Türkiyənin Qəhrəmanmaraş vilayətində baş verən rixter cədvəli üzrə 7,7 bal gücündəki zəlzələdən sonra İtaliyada sunami xəbərdarlığı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqə sonra sunami xəbərdarlığı ləğv edilib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin 10 vilayətində fəsadlar törədən zəlzələ nəticəsində 1000-ə qədər insan həyatını itirib. 3 mindən çox yaralı var.

