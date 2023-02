Suriyanın Baş naziri Hüseyn Arnusun bacısı Nəsub Arnus ölkənin Həma şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Əl-Vətən” qəzeti yazıb.

Bildirilib ki, o, yaşadığı evin uçması nəticəsində ölüb.

Qeyd edək ki, bu gecə Suriyada güclü zəlzələ baş verib. Hadisə nəticəsində 427 nəfər ölüb.

