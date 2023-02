Türkiyənin Kahramanmaraş bölgəsində meydana gələn 7,7 bal gücündə zəlzələnin səsi yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin səsi Kocaeli Universiteti müəllimi tərəfindən qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, saat 04 radələrində 7,7 ballı zəlzələ nəticəsində 912 nəfər həlak olub, 5385 nəfər yaralanıb. Saat 13 radələrində isə Kahramanmaraş bölgəsində ikinci dəfə 7,6 ballıq zəlzələ qeydə alınıb.

