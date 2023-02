Türkiyənin Malatya şəhərində təhsil alan azərbaycanlı tələbədən xəbər yoxdur.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Nəzərzadə Gündüz Mübariz oğlu Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Daha sonra təhsilini davam etdirmək üçün Türkiyəyə yollanıb.



O, Malatya şəhərinin Zafer məhəlləsində yaşayırmış və zəlzələdən sonra yaxınları gəncdən xəbər ala bilmir.

