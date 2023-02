Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda bəzi dairə seçki komissiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.

Belə ki, 37 saylı Nizami İkinci (Gəncə) Seçki Dairəsinin Dairə Seçki Komissiyasının (DSK) sədri Seymur Hüseynovun vəfat etməsi ilə əlaqədar bu DSK-ya yeni üzv seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının DSK üzvlüyünə yeni namizədi İbrahim Cəfərov olub.

Qeyd edək ki, İ.Cəfərov əvvəllər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru olub.

