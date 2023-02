Türkiyədə dağıntılar altında qalan azərbaycanlı tələbələrin FOTOLARI

Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalanlar arasında azərbaycanlı tələbələr də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sfera.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, onlar Hümam İsmayıllı, Samir Quliyev, Şahin Verdiyev və Gündüz Nəzərzadədir.

Qeyd edək ki, 6 fevral 2023-cü il tarixində Türkiyənin Kahramanmaraş və ətraf vilayətlərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələ ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan

Operativ Qərargah Azərbaycan Respublikasının İstanbul və Qars şəhərlərindəki Baş Konsulluqlarında yaradılmış Operativ Qərargahlarla əlaqəli şəkildə zəlzələdən zərərçəkmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını müəyyənləşdirməkdədir.

