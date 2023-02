"Türkiyə üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik" - Nurel Kərim

Qardaş Türkiyədə baş verən təbii fəlakət nəticəsində insan təlafatı və dağıntılar xəbəri hər birimizi dərindən sarsdı.

Son illər ərzində qeydə alınan ən dağıdıcı fəlakətin nəticələrini dərin kədər və üzüntü ilə izləyirik. Allahdan həyatını itirmiş bacı və qardaşlarımıza rəhmət, ailələrinə səbr diləyirəm. Dağıntılar altında qalmış, yaralanan hər bir soydaşımızın tezliklə sağlığına qovuşmasını arzu edirəm. Azərbaycan dövləti və xalqı Türkiyədə baş verən bütün fəlakətlər zamanı öz dəstəyini ifadə etmiş və qardaşlarının dərdinə şərik olmuşdur. Misal olaraq yaxın illərdə üz-üzə qaldığımız meşə yanğınlarını göstərmək mümkündür.

Yenə də ilk dəstək və reaksiya Türkiyəyə qardaş Azərbaycan dövləti tərəfindən gəldi. İndi biz həm vətəndaş cəmiyyəti, həm qeyri-hökümət təşkilatları olaraq əlimizdən gələn hər bir dəstəyi əsirgəməməliyik. Hal-hazırda Türkiyədə yardım məqsədi ilə qan vermə aksiyaları keçirilir.

Milli Mənafe Təşkilatı olaraq bu aksiyanın Azərbaycanda da keçirilməsi təklifini irəli sürürük. Dağıntılar altında qalmış körpələrin çığırtıları, yaralı halda övladını axtaran valideynlərin fəryadları uzun zaman gözlərimiz önündən getməyəcək. Bu acı günlərdə Türkiyə xalqına dəstək olmaq qardaşlıq borcumuzdan əlavə həm də insanlıq borcumuzdur.

Milli Mənafe Təşkilatının sədri Nurel Kərim

