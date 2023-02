Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə ikinci dəfə günorta saatlarında 7,6 bal gücündə daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin an ölkənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Adil Karaismailoğlunun Adıyamanda keçirəcəyi mətbuat konfransına təsadüf edib.

Görüntülərdən zəlzələnin şiddətli olduğunu görmək mümkündür.

