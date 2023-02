Qaziantepdə xilasetmə işləri zamanı bina çöküb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, bu gün Türkiyənin müxtəlif bölgələrində 7.7 bal gücündə zəlzələ olub. İndiyədək zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1014-ə çatıb. 7600 yaralı var. 2824 bina isə dağılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

