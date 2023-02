"Türkiyədə və Suriyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar məni çox kədərləndirdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden Tvitterdə bildirib.

“Mən komandama Türkiyə ilə koordinasiyalı şəkildə vəziyyəti yaxından izləmək və lazım olan hər cür yardımı göstərməyə davam etmək barədə tapşırıq vermişəm”, - Bayden qeyd edib.

