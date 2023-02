Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Lavrov Çavuşoğlu ilə söhbətində Türkiyəyə güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılarla bağlı başsağlığı verib, Rusiyanın dərhal lazımi yardım göstərməyə hazır olduğunu deyib.

