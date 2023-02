Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı qardaş ölkəyə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DTX-nın sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

“Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi heyəti Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə bağlı türkiyəli qardaşlarımıza dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyir!”

