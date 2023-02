Qazaxıstanın cənubunda 5,4 maqnitutada zəlzələ baş verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin seysmoloji eksperimental-metodiki ekspedisiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 19:02-də qeydə alınıb. Təbii fəlakətin episentri Almatıdan 628 kilometr qərbdə olub. Mənbə 5 kilometr dərinlikdə yerləşib.

