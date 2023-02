Suriyada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1060 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Asharq Al-Awsat” telekanalı məlumat yayıb.

Yaralı sayı 2 400 nəfər təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.