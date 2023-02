Bakıda binanın zirzəmisində qaraj yeri açılması üçün sütun kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış cərrah Aydın Talışinski sosial mediada paylaşım edib.

“Türkiyədə zəlzələ olur, binalar çökür, amma bizə dərs olmur. Bakıda 21 mərtəbədən ibarət olan binamızın zirzəmisində sütunları kəsirlər ki, kiməsə qaraj yeri olsun. FHN binamızın dayanıqlığını yoxlasın”, - A.Talışinski qeyd edib.

