Malatyada dağıntılar altında qalan dörd nəfər tələbəmiz xilasedicilər tərəfindən tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan universitetləri” “Facebook” səhifəsində paylaşım edilib.

Qeyd edilib ki, dağıntılar altında olan tələbələrimizin adları səslənib, tələbələr cavab veriblər və onların hər biri sağdır.

