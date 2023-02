Türkiyə səfirliyi Azərbaycana təşəkkür etdi

Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyi zəlzələ ilə əlaqədar qardaş ölkəyə köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter hesabında yazılıb.

“Qardaş Azərbaycandan axtarış-xilasetmə heyəti və texnikası və axtarış-xilasetmə itlərini daşıyan birinci təyyarə bu gün saat 12:45-də, ikinci təyyarə saat 16:25-də, üçüncü təyyarə isə bu yaxınlarda havaya qalxıb. Tibb işçilərini daşıyacaq dördüncü təyyarənin sabah səhər havaya qalxması planlaşdırılır. Göstərilən dəstək və birliyə görə təşəkkür edirik”, - deyə yazıda qeyd edilib.

