İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə bələdiyyə binası Türkitə bayrağı ilə işıqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Türkiyədəki səfiri İrit Lillian tviterdə paylaşım edib.

"Türkiyə Cümhuriyyətinin yaynındayıq. Rəmzi olaraq Təl-Əviv bələdiyyə binası bu gecə Türkiyə bayrağı ilə işıqlandırır. Ürəyimiz sizinlədir", - deyə paylaşımda qeyd olunub

