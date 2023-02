Ötən gün Sabunçu rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın videogörüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Hadisə rayonun Zabrat qəsəbəsində yanacaqdoldurma məntəqəsinin yaxınlığında baş verib.

Belə ki, “Chevrolet” markalı avtomobillə “Mercedes-Benz” markalı avtomobil toqquşub. İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb, nəqliyyat vasitələrinə ciddi maddi ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.