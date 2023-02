İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, nazir bu gün Naxçıvan şəhərində yerləşən Biznes Mərkəzində sahibkarlarla görüş keçirəcək.

Görüşdə sahibkarların yeni təklifləri dinləniləcək, bu sahənin inkişafı istiqamətində görüləcək işlər müzakirə olunacaq.

