Kəlbəcər Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Svetlana Alışova vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Svetlana Alışova 712 saylı Kəlbəcər taborunun qurucusu, I Qarabağ müharibəsi şəhidi Alışov Fehruzun qardaşı yoldaşı idi.

Svetlana Alışova

Alışov Fehruz

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.