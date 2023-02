Türkiyədə zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan şəxsi lağa qoyan gənc nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, S.A adlı gənc dağıntılar altında qalan şəxsə zəng edərək, özünü xilasedici kimi təqdim edib. O, dağıntılar altında qalan həmin şəxsdən səsinin eşidilməsi üçün qışqırmasını istəyib. Bu zaman gənc gülməyə başlayıb. Səs qeydi internetdə paylaşılandan sonra etirazlara səbəb olub. Həmin şəxs saxlanılıb.

