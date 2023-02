"Space" Müstəqil Teleradio Şirkətinin direktoru Müşfiq Hətəmov vəzifəsindən gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Turan İbrahimov məlumat paylaşıb.

Onu "Parni iz Baku" KVN komandasının keçmiş üzvü Vado Karovin əvəz edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist, kinoprodüser Müşfiq Hətəmov 20 may 2021-ci ildə "Space" televiziyasına direktor təyin edilmişdi.

