Mikayıl Cabbarov Naxçıvandan paylaşım etdi - FOTO

Naxçıvanda biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlara dəstək müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün feysbuk hesabında yazıb.

O vurğulayıb ki, həmkarları ilə birlikdə tarixi diyarımız olan Naxçıvanda səfərdədirlər:

"Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli ilə görüşdə regionun iqtisadi potensialı, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlara dəstək barədə fikirlərimizi bölüşdük".

