Türkiyədə 2 komandanın idmançıları dağıntılar altında qalıb

Şimali Kipr Türk Respublikasının voleybol komandasının oyunçuları Adıyamanda dağıntılar altında qalıb. Gazimağusa Türk Maarif Kollecinin tələbələri olan idmançılar kollecin voleybol komandasının üzvləridir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Adıyamana gələn oyunçular oteldə qalıb. Həmin otelin çökməsi nəticəsində ümumilikdə 100-ə qədər insanın dağıntılar altında qaldığı qeyd edilir. Həmçinin Hatayın qadınlardan ibarət voleybol komandasının 14 üzvü də digər binanın dağılması nəticəsində dağıntılar altında qalıb.

