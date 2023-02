Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı qardaş ölkəyə gedən Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) xilasetmə qüvvələri Kahramanmaraş şəhərində axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını davam etdirir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın xilasediciləri yaralı şəxsi dağıntılar altından çıxarıblar.

Axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.

