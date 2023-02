Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyi Vətənə təxliyə olunmaq istəyən vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxliyə bu gün, fevralın 7-də saat 15:00-da baş tutacaq.

Azərbaycanlıların ölkəyə yola salınması avtobuslarla həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, fevralın 6-da Türkiyədə 7,7 maqnitudalı zəlzələ olub. Nəticədə 3 419 nəfər ölüb, 20 534 nəfər yaralanıb. 5 775 bina dağılıb.

