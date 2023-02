Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin və yaralananların sayı sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son məlumata görə, 3432 nəfər həyatını itirib, 21 103 nəfər xəsarət alıb.

