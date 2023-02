Hər kəs təklif edir, tək Azərbaycan gəlir - Tanınmış idmançı

Türkiyəli atlet Sema Aydemir Azərbaycanın Türkiyəyə dəstəyi ilə bağlı təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkə hesabında qeyd edib ki, bir çox ölkələr yardım təklif edir, ancaq Azerbaycan birbaşa köməyə gəlir: "Yenə bir sıra ölkələr kömək etmək adıyla göz doldurdu, mesajlar göndərdilər. Sağ olsunlar. Burada əsas məsələ isə Azərbaycandır. Tez bir zamanda Azərbaycan əməkdaşlarını olay yerinə göndərdilər, yardımlarını çatdırdılar. Hər zaman yanımızdadılar. Bizim pis günümüzdə yanımızda kim var görürük", - deyə o qeyd edib.

