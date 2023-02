İran məktəblərində şagirdlər rejimin qurucusu Ruhullah Xomeyni və ali dini lideri Əli Xameneinin şəkilləri olan bayraqları etiraz əlaməti olaraq yandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azad İran” “Telegram” kanalı bununla bağlı kadrlar paylaşıb.

Qeyd edək ki, rejimdən bezən xalq mütəmadi olaraq etirazlarını bildirmək üçün bir sıra şəhərlərdə onların şəkilləri olan bannerləri yandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.