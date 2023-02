Türkiyədə fövqəladə vəziyyət elan edildi: "Dünyada belə zəlzələ olmayıb"

“Mütəxəssislər zəlzələ ilə bağlı ''Dünyada nümunəsi yoxdur'' deyirlər. Coğrafiyamızın və dünyanın ən böyük fəlakətlərindən biri ilə qarşı-qarşıyayıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Onun sözlərinə görə, zəlzələnin əsirləri 10 vilayətdə hiss olunur: “Çətin hava şəraitinə baxmayaraq, xilasedicilər fədəkarlıqla fəaliyyət göstərir. Çətin şərtlərə baxmayaraq, dövlətimizin bütün imkanları və könüllülərin də dəstəyi ilə axtarış-xilasetmə tədbirlərini davam etdiririk”.

Ərdoğan zəlzələ ilə bağlı 10 əyalətdə 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan edildiyini açıqlayıb.

