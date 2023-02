Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) deputatı Yakup Taş fevralın 6-da Adıyaman şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsinə həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb. O, hakim partiyanın Adıyamandan millət vəkili seçilmişdi

