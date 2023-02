Gələcəkdə ümumtəhsil müəssisələrinin də akkreditasiyadan keçirilməsi mümkün ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin (TKTA) İdarə Heyətinin sədri Ülkər Səttarova deyib

O qeyd edib ki, bununla bağlı məktəblərdə monitorinqlər davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.