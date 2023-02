Vardanyan Moskvaya qaçdı

Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi bölgəsində, özünü Xankəndidəki qanunsuz rejimin “dövlət naziri” kimi təqdim edən rusiyalı milyader Ruben Vardanyan Moskvaya qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı "Caliber" yayıb.

Məlumata görə, Vardanyan Moskvaya adi qaydada getməyib, o, Rusiya paytaxtına məhz qaçıb.

İnformasiyaya əsasən, onu Rusiya hərbçilərinin təkrar emal üçün təhvil verilmiş tərli ayaq dolabları, "ətirli" alt paltarları və çirkli geyimləri ilə birlikdə sülhməramlılara məxsus yük maşınının kuzovunda Ermənistana aparıblar.

